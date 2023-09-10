“الأفلان” يتحصل على رخصة لعقد المؤتمر الـ11

ستجرى أشغاله أيام 29 و30 و31 أكتوبر المقبل

كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، عن تاريخ انعقاد المؤتمر الحادي عشر للأفلان والذي سيكون أيام 29 و30 و31 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الحزب تحصل على رخصة رسمية يوم الخميس المنصرم من ولاية الجزائر لتنظيم المؤتمر.

وقال بعجي، الأحد، في لقاء جمعه بأمناء محافظات الحزب بمقر “الأحرار الستة” بأعالي حيدرة بالعاصمة، إن ترشحه للبقاء على رأس الأمانة العامة للحزب العتيد سابق لأوانه، وسيحدّد في الوقت المناسب، مشيرا في ذات الصدد إلى أن كافة التحضيرات الخاصة بالمؤتمر تسير بخطى سريعة دون أي تعقيدات.

وأوضح المسؤول الأول عن التشكيلة السياسية للأفلان، أن المؤتمر سيكون في نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك مباشرة بعد استيفاء كافة التدابير القانونية والإدارية المعمول بها، مضيفا في هذا الشأن، أن تحديد تاريخ المؤتمر جاء بالتزامن مع الاحتفالات المخلّدة لذكرى تأسيس الحزب أي في 23 أكتوبر، وعشية الاحتفال بذكرى ثورة نوفمبر المجيدة.

بعجي: “الفصل في مسألة ترشحي سابق لأوانه”

وأضاف بعجي، في هذا السياق، أن التحضيرات الخاصة بالمؤتمر جرت في إطار الاحترام الكامل للقانون الأساسي للحزب، وكل شخص لديه اعتراض -يقول- فإن باب الحزب مفتوح أمام الجميع والقانون هو من يفصل في أي خلافات.

وبشأن آخر الروتشات الخاصة بهذا الموعد، قال نفس المسؤول الحزبي، إن مسار التحضير للمؤتمر يشرف على الانتهاء، حيث لم يتبق منه سوى الندوات الولائية التي سوف تعقد داخل مقرات محافظات الحزب تحت إشراف أمنائها، مشيرا إلى أن عملية التحضير تمت بكل شفافية ووضوح .

وبخصوص الخلافات التي سجّلت مؤخرا على مستوى الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة، نفى بعجي وجود أي صراعات شخصية مع أي طرف داخل قبة البرلمان قائلا: “ليس لديّ أي صراع مع أحد ورئيس الكتلة الذي سبق وأن تم تعيينه بمناسبة تجديد هياكل الحزب، سوف يعلن عن تنصيبه خلال الأيام المقبلة”.

وتابع بعجي قوله: “أما فيما يخص تعيين نواب الرئيس بمجلس الأمة، فهذه العملية تبقى من صلاحيات نواب الكتلة الذين اختاروا ممثليهم بكل حرية وشفافية”، ويأتي هذا الرد بالتزامن مع تداول حديث عن وجود خلاف بين رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل والأمين العام للأفلان.

وبالعودة إلى الشأن السياسي العام، جدّد أبو الفضل بعجي تأكيده على أن الأفلان منفتح على كافة المبادرات السياسية التي تطرح في الساحة الوطنية، شريطة أن تصب في مصلحة الوطن وترمي إلى توحيد الجبهة الداخلية، مؤكدا في نفس الوقت، أن الأفلان لم يتلق أي دعوة من قبل جبهة القوى الاشتراكية بخصوص المبادرة السياسية التي طرحها الأفافاس مؤخرا.