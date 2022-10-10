الأفلان يجند المواطنين للانتخابات الجزئية ببجاية

تبرأ من مسؤولية الوضع بالمنطقة منذ عقود

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، الاثنين، خلال تنشيطه لتجمع شعبي في إطار الحملة للانتخابات البلدية الجزئية المقررة يوم الخميس المقبل (15 أكتوبر) بأربع بلديات ببجاية، المنتخبين المقبلين إلى ضرورة ترقية الاستثمار المحلي.

وقال بعجي إن “جبهة التحرير الوطني لم تتول زمام أمور هذه المنطقة منذ عقود، ولا تتحمل أي مسؤولية في وضعها الراهن”، داعيا السكان إلى الخروج للانتخاب من اجل “تكليف قائمة الحزب بفرصة إعادة تقويم الوضع ودفع المنطقة نحو آفاق تنموية جديدة”.

وأضاف مسترسلا “نحتاج من اليوم فصاعدا، إلى نقلة نوعية مع كثير من الإرادة والإخلاص”، مشيدا بكفاءات مرشحي القائمة الانتخابية لجبهة التحرير الوطني، “الشباب الأكفاء”، على حد وصفه، والذين “سيخضعون لرقابة كافة هياكل وهيئات الحزب، من اجل تنفيذ وعودهم”، حسب تأكيده.

وفي رده على سؤال مواطن، ذكر أن “هذه المنطقة كانت دوما ربوة منسية، باستثناء المواعيد الانتخابية”، تعهد مسؤول جبهة التحرير الوطني بأن “توجة سترتقي وستزدهر من جديد”، في حال انتخاب قائمة حزبه.

يذكر أن أربع بلديات معنية بالانتخابات الجزئية المقررة في 15 أكتوبر في بجاية، ويتعلق الأمر بكل من أقبو وتوجة وفرعون ومسيسنة جميعها تقع بالجهة الغربية من الولاية وتتوسط وادي الصومام.

ويبلغ عدد المنتخبين المسجلين في هذه البلديات 47.000 ناخب، يوجد نصفهم تقريبا في منطقة أقبو وحدها التي تعد ثاني أكبر بلدية في الولاية.