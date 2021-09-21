الأفلان يستنكر تكريم ماكرون “للحركى”

أدان حزب جبهة التحرير الوطني “بشدة” تكريم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ”الحركى”، معتبرا أن تكريم الخونة لن يمحو من سجل التاريخ كفاح الشعب الجزائري في سبيل انتزاع استقلاله.

وأكد الحزب في بيان له أن إقامة علاقات ندية مع فرنسا تقوم على منافع مشتركة للشعبين، لن تأتي من دون مراعاة التاريخ ومعالجة ملفات الذاكرة التي يجب تنقيتها من الرواسب الاستعمارية.

وبخصوص تخصيص يوم رمزي للحركى، ترى الأفلان أنها خطوة يُراد بها “إحياء كل ما له علاقة بالخيانة، وبالتالي إحياء جراح الجزائريين ومحاولة يائسة من فرنسا لخلق استعمار حضاري، لا يمكنه أن يمحو حجم الهمجية التي خلفت الملايين من الشهداء ومن ضحايا البطش الاستعماري”.

ويعتبر هذا التكريم الذي حظي به خونة الجزائر -يضيف البيان- دعما وتقديرا لخيانتهم وجب على فرنسا أن تستحي من الإعلان عنه، خاصة وأنه ينسجم مع سياسة فرنسا الرافضة للاعتذار والاعتراف بالجرائم المرتكبة طيلة الفترة الاستعمارية.

س.ع