“الأفلان” يضبط قواعده استعدادا للحملة الانتخابية الرئاسية

في تعليمة لرؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات

وجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك، تعليمة لرؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات بالولايات، من أجل الاستعداد لهيكلة مديرية الحملة الانتخابية لدعم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي لم يعلن لحد كتابة هذه الأسطر ترشحه لعهدة ثانية.

وطالب بن مبارك في تعليمة داخلية تحمل رقم 248 رؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات بتفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات، والتي سينبثق عنها خمس لجان رئيسية لإدارة الحملة الانتخابية منها لجنة التعبئة والتجنيد والرقمنة والإحصائيات إضافة إلى لجنة اللوجستيك، حيث ستعمل هذه اللجان على إقناع الناخبين بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر المقبل والإدلاء بأصواتهم، ورفع نسبة المشاركة التي تعتبر بمثابة التحدي سواء للسلطة أو الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني.

وتضمنت التعليمة المؤرخة في 4 جويلية المنصرم، ضرورة تفعيل النشاط النضالي على مستوى مكاتب اللجان الانتقالية للمحافظات من خلال توزيع المهام بين أعضائها والشروع في النشاط الفعلي طبقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب وطبقا للمستجدات التي تطرأ على الساحة السياسية.

وطلب المسؤول الحزبي من رؤساء اللجان الانتقالية تنشيط القسمات لأداء مهامهم في التوعية والتجنيد، واستقطاب الكفاءات وتوزيع البطاقات مع ضمان المداومة في مقرات الحزب على كل المستويات، مشددا في ذات الصدد على ضرورة إشراك أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء البرلمان بغرفتيه في كل النشاطات.

كما شدد بن مبارك في التعليمة ذاتها على ضرورة الحفاظ على استقرار اللجان الانتقالية للقسمات من أجل تمكين إطارات الحزب من أداء مهامهم المتمثلة في جمع الاستمارات لصالح مرشح الحزب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتحضير قوائم مراقبي العملية الانتخابية، وممثلي الحزب في مديريات الحملة الانتخابية المحلية.

ومنح الحزب صلاحيات لرؤساء اللجان الانتقالية تمكنهم في حالة الضرورة القصوى التي يقتضيها السير الحسن للجان الانتقالية من طلب ترخيص من قيادة الحزب للتدخل عند تسجيل انسدادات على مستوى القسمات والمحافظات، حيث يمكن لهؤلاء اتخاذ قرر بإعفاء الأعضاء الذين يثبت أنهم فشلوا في إدارة الحملة، أو حتى في مرحلة الأولى المتعلقة بعملية جمع التوقيعات، شريطة أن تحدد القسمة المعنية والأعضاء المقترح إعفاؤهم، والأعضاء المقترح تعويضهم بهم ومبررات ذلك.

وتأتي هذه التعليمة بالتزامن مع التحضيرات الخاصة بعقد الندوة الوطنية المقررة يوم السبت 13 جويلية المقبلة والتي ستخصص لجرد حصيلة السنوات الخمس الماضية، حيث ستعقد الندوة بمقر التجمع الوطني الديمقراطي بحضور ممثلي الائتلاف “حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل”.

وستعرض هذه التشكيلات الحزبية المنضوية تحت ما يسمى بالأغلبية الرئاسية خطة عملها للمرحلة المقبلة أي فيما يتعلق بإدارتها للحملة الانتخابية للرئيس تبون في حال قرر الترشح للاستحقاق المقبل، بداية من عملية جمع الاستمارات إلى تنظيم التجمعات والندوات، إضافة إلى المساهمات الإعلامية في وسائل الإعلام، ووصولا إلى مراقبة العملية الانتخابية.