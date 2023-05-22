الأقصى والمفتاح.. طابع بريدي جزائري في ذكرى النكبة الفلسطينية

أصدر بريد الجزائر يوم الإثنين طابعا بريديا خاصا بمناسبة الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية، التي تصادف يوم 15 ماي من كل عام.

ويحتفي طابع بريد الجزائر الجديد بالمسجد الأقصى، وبرمز المفتاح الذي يعبر عن تمسك اللاجئين الفلسطنيين بحق العودة إلى أراضيهم.

وجاء إصدار الطابع بمبادرة من وزارتي المجاهدين وذوي الحقوق، والبريد و المواصلات السلكية. وقام برسم صورة الطابع البريدي الفنان التشكيلي الشاب المعتز بالله سرييس.

وأكدت مديرة الطوابع البريدية بمؤسسة بريد الجزائر سهام بوعزارة أن الطابع البريدي الجزائري “تجاوب مع كل المناسبات العربية والدولية، وتبنى كل القضايا الإنسانية العادلة، على غرار القضية الفلسطينية”.