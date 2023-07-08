الأكثر حرا منذ 44 عاما.. الأرض تسجل أسبوعا قياسيا

سجل متوسط درجة حرارة الأرض رقما قياسيا جديدا، الخميس، لثالث مرة خلال أسبوع، تم تصنيفه على أنه الأكثر حرا على الإطلاق منذ 44 عاما.

بلغ متوسط درجة حرارة الأرض 63 درجة فهرنهايت (17.23 درجة مئوية)، متجاوزًا 62.9 فهرنهايت (17.18 درجة مئوية) ليومي الثلاثاء والأربعاء، وفقًا لبيانات من أداة تحليل المناخ بجامعة ماين الأمريكية، وهي أداة تستخدم بيانات الأقمار الصناعية ومحاكاة الكمبيوتر لقياس حالة العالم.

ولم يتم تجاوز حد الـ17 درجة مئوية في جميع السجلات، منذ 44 عاما، بينما بلغ متوسط الأسبوع، الخميس، هذا الحد حين وصل 17.23.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”، عن أحد العلماء البارزين قوله إن هذا الأسبوع، قد يكون الأكثر حرا منذ 120 ألف عام.

وتنطوي هذه المعطيات على بعض المحاذير العلمية، إذ أن 17.23 درجة مئوية التي سجلت هذا الأسبوع، تشير لمتوسط درجات الحرارة بجميع أنحاء العالم.

ووصف يوهان روكستروم، مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا، علامة 17 درجة بأنها “استثناء” حيث تشير إلى أن الكون أصبح أدفأ من متوسط السنوات الـ 12 ألف الماضية.

وقال لأسوشيتد برس إن هذه الدرجات القصوى ستترجم “على الأرجح إلى ظواهر أشد خطورة على شكل فيضانات وجفاف وموجات حر وعواصف”.

وقال عالم المناخ، زيكي هاوسفاثير، من مؤسسة “ستريب” ومجموعة مراقبة درجة حرارة الأرض “بيركيلي” للتكنولوجيا إنه لن يتفاجأ إذا كان هذا الطقس هو الأكثر دفئا منذ 120 ألف عام.

لكنه قال إن القياسات طويلة المدى بالوكالة ليست دقيقة دائما.

ويشمل متوسط حرارة هذا الأسبوع الأماكن التي تكون شديدة الحرارة إلى الأقل حرارة- مثل جينغشينغ، بالصين، التي سجلت 43.3 درجة مئوية، وأماكن بالقارة القطبية الجنوبية، حيث كانت درجات الحرارة 4.5 درجة مئوية أعلى من المعدل الطبيعي هذا الأسبوع.

كما كانت درجات الحرارة شديدة جدا، الخميس، في مدينة أدرار، حيث أنها لم تقل أبدا عن 39.6 درجة مئوية، حتى في الليل حيث يفترض أن تنخفض.

وكان هذا هو أسوأ انخفاض ليلي على الإطلاق في أفريقيا، وفقا لمؤرخ الطقس وعالم المناخ، ماكسيميليانو هيريرا.