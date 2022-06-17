-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الأكثر شعبية!
باقي بوخالفة
2022/06/17
33
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
“ألباريس”.. مؤجج الفتن وعرّاب سياسة الهروب إلى الأمام
الجوية الجزائرية تشرع في بيع تذاكر رحلات وهران- تونس- وهران
“انتقاء ثان” للتلاميذ الراغبين في شعبة فنون
سفير الجزائر يراسل مجلس الأمن ردا على “ادعاءات” ممثل النظام المغربي
بكالوريا 2022
الرئيس تبون يستقبل لخضر بن خلاف وعيسى بلهادي
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
النفط الجزائري يحقق رقما قياسيا جديدا
2022/06/15
موجة حر تتعدى 40 درجة عبر هذه الولايات إلى غاية السبت
2022/06/16
سفير الجزائر يراسل مجلس الأمن ردا على “ادعاءات” ممثل النظام المغربي
2022/06/16
وزير الداخلية يكشف جديد ملف الإدماج
2022/06/16
إسبانيا “تقاطع” مناورات الأسد الإفريقي للمرة الثانية على التوالي
2022/06/17
الرأي
المزيد
مشكلة السينما العربية أنها سينما لا تنافس
2022/06/17
الجار المريض
عبد الناصر بن عيسى
2022/06/17
ما قبل البكالوريا
عمار يزلي
2022/06/17
هل ستعود للماستر قيمتُها؟
رشيد ولد بوسيافة
2022/06/15
“الشرُّ الأبيض”
محمد الهادي الحسني
2022/06/15