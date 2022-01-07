-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الأكسجين
باقي بوخالفة
2022/01/07
40
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
بلديات بدون “أميار” ومصالح المواطنين معطلة
إجراءات غير جمركية قيد الدراسة لحماية المنتج الوطني
ديوان الأرصاد الجوية يقدم 6 نصائح وقائية لتجنب آثار التلقبات الجوية الجديدة
ولد قدور يمثل أمام قاضي التحقيق بسيدي امحمد
تسوية البنايات.. وزير السكن يكشف مصير الملف
7 إجراءات لمنع العودة إلى غلق المساجد!
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
بعد استهدافه بصور جنسية مفبركة.. ريان ينتفض ضد إعلام وذباب المخزن
2022/01/05
دي ميستورا يستهل أول جولة له من المغرب يوم 13 جانفي
2022/01/07
رزيق يستنفر مصالح الوزارة لمواجهة ندرة المواد الأساسية
2022/01/07
ولد قدور يمثل أمام قاضي التحقيق بسيدي امحمد
2022/01/05
هكذا سيكون السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي بداية من جانفي
2022/01/05
الرأي
المزيد
التحوُّل بما لا يُفضي إلى التغوُّل
عمار يزلي
2022/01/07
تفاهات لقجع!
عبد الناصر بن عيسى
2022/01/07
الفنان محمد حلمي يلتحق بالرفيق الأعلى
أرزقي فراد
2022/01/05
لا تظلموا أساتذة الجامعة!
رشيد ولد بوسيافة
2022/01/05
إسرائيل زائلة
محمد الهادي الحسني
2022/01/05