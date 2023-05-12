الألسكو تعلن عن فتح باب الترشح لجائزة البحث التربوي المتميز

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو” ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، عن فتح باب المشاركة والترشح لجائزة “حمدان-الألكسو للبحث التربوي المتميز”.

وتهدف الجائزة، بحسب بيان للمنظمة، إلى تشجيع الباحثين التربويين العاملين في المجال التربوي في الوطن العربي وتحفيزهم على إنتاج أعمال متميزة تخدم العملية التربوية وتعرف بالممارسات التربوية الناجحة وتعممها فضلا عن إثراء الميدان الأكاديمي بالتجارب النموذجية الناجحة.

ووفق المدير العام للألكسو محمد ولد أعمر فان “جائزة حمدان- الألكسو للبحث التربوي المتميز قد نجحت، ومن خلال مراحلها المختلفة، في تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه البحوث التربوية في تحقيق الجودة التعليمية (..) نتطلع هذا العام لمشاركة أوسع من الباحثين والمهتمين بالبحوث التعليمية بغية تطوير المسيرة التربوية والتعليمية في الوطن العربي و الاسهام في تطور دول المنطقة والنهوض بها وتحقيق التنمية المستدامة”.

من جهته، أكد الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز خليفة السويدي، أنه تم فتح باب المشاركات في الجائزة حرصا على تطوير القطاع التعليمي في الدول العربية، مشيرا الى أن” ذلك لن يتحقق الا بتطوير أداء المعلمين ودعمهم في إعداد البحوث والدراسات التي تعكس تجاربهم وخبراتهم ومشاركتها مع القطاع التربوي”.

يشار الى أنه تم البدء فعليا في قبول الترشحات للجائزة مع العلم أن آخر موعد لتسلم ملفات المشاركة والترشح سيكون بتاريخ 4 سبتمبر 2023.

ويمكن للراغبين في المشاركة زيارة الموقع الالكتروني للجائزة www.ha.ae والإطلاع على شروط التقديم والوثائق المطلوبة.