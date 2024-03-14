الألعاب الإفريقية.. الجزائر تتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب المؤقت للميداليات

ضيّعت الجزائر المركز الثالث، في الترتيب المؤقت لميداليات الألعاب الإفريقية الجارية في العاصمة الغانية آكرا.

وتراجعت الجزائر إلى المركز الرابع برصيد 21 ميدالية ذهبية، 27 فضية و33 برونزية، متخلفة على صاحبي المركزين الثاني والثالث جنوب إفريقيا ونيجيريا بميدالية ذهبية واحدة.

وتحتل مصر المركز الأول في الترتيب المؤقت للميداليات برصيد 117 ميدالية، تتمثل في 66 ميدالية ذهبية و28 فضية و23 برونزية.

وتتواجد تونس في المركز الخامس، برصيد 46 ميدالية، منها 7 ذهبيات، و18 فضية، و21 ميدالية برونزية.