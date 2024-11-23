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رياضة

الألعاب الإفريقية العسكرية.. المنتخب الجزائري على بعد 90 دقيقة من التتويج بالذهبية

عمر سلامي
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الألعاب الإفريقية العسكرية.. المنتخب الجزائري على بعد 90 دقيقة من التتويج بالذهبية
ح.م
فرحة لاعبي المنتخب العسكري بالتأهل إلى النهائي

يخوض المنتخب الوطني العسكري، أمسية السبت، المباراة النهائية للألعاب الإفريقية العسكرية، التي تحتضنها العاصمة النيجيرية أبوجا .

ويواجه زملاء الحارس بوحلفاية، منتخب الكاميرون بداية من الساعة الخامسة مساء.

وتأهل المنتخب الوطني العسكري إلى نهائي الألعاب الإفريقية العسكرية بعد فوزه على منتخب غينيا الاستوائية بثنائية نظيفة في نصف النهائي، الذي لعب الخميس الماضي في أبوجا.
وسجل هدفي المنتخب الجزائري محمد إسلام بلخير ومروان بن زيد.

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