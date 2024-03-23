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رياضة

الألعاب الإفريقية.. 10 ميداليات مختلفة للجزائر في منافسات ألعاب القوى

عمر سلامي
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الألعاب الإفريقية.. 10 ميداليات مختلفة للجزائر في منافسات ألعاب القوى
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مهدي عمار روانة

أحرزت الجزائر 10 ميداليات مختلفة في منافسات ألعاب القوى ضمن البطولة الإفريقية بالعاصمة الغانية آكرا.

ونالت الجزائر ذهبيتين، بفضل مهدي عمار روانة في القفز بالزانة، وكذا طاطار زهرة في رمي المطرقة، والتي تمكنت من
تحطيم الرقم القياسي الوطني، الرقم قياسي العربي والرقم القياسي للألعاب الأفريقية .

وتوج بالفضة كل من بوزبرة زوينة، في رمي المطرقة، و تريكي محمد طاهر ياسر في نهائي الوثب الطويل، إلى جانب فضية أسامة خنوسي في رمي القرص، وفضية أمين بوعناني في نهائي 110متر حواجز.

ونالت الجزائر أربع ميداليات برونزية بفضل العداءة رزيق درينة هديل في نهائي الوثب العالي، والعداء بودومي ضياء الشريف في العشاري، إلى جانب برونزية العداء بن حمودة إسماعيل في سباق 20 كلم مشي رجال، وبرونزية العداءة عزي سعاد في سباق 20 كلم مشي .

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