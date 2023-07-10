الألعاب العربية.. الأولمبي الجزائري يشرع في التحضير لمباراة السعودية

شرع المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، أمسية الأحد، في التحضير لمباراة نصف نهائي الألعاب العربية، المرتقبة أمسية الثلاثاء أمام السعودية.

وخاض أشبال المدرب أيت محمد تدريباتهم بملعب العقيد شابو بعنابة، على الساعة السادسة مساء، وهي الحصة التي خصصت أغلب فتراتها للاسترجاع.

واجتمع المدرب أيت محمد بلاعبيه قبل بداية التدريبات، وطالبهم بضرورة التركيز والاستعداد الجيد، من أجل تجاوز كل العقبات التي قد يواجهونها في مباراة السعودية.

وغاب عن التدريبات الجماعية كل من جابري فارس نشات ، الذي يعالج آلام الركبة ، ومحمد آيت الحاج الذي يعاني من التهاب الأذن، حيث خضع الثنائي المذكور لبرنامج خاص مع الطاقم الطبي.

ويواجه المنتخب الأولمبي الجزائري، نظيره السعودي، أمسية الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة والنصف، في إطار نصف نهائي الألعاب العربية الجارية بالجزائر.