الألعاب العربية.. الجزائر تحطم رقمها القياسي من الميداليات الذهبية

حطمت المشاركة الجزائرية رقمها القياسي من الميداليات الذهبية، بعد حصدها لحد الآن 92 ذهبية، في النسخة الـ15 للألعاب العربية التي تختتم السبت.

وحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، فإن الجزائر تمكنت من تحطيم الرقم السابق المتمثل في 91 ميدالية المحقق في الدورة العاشرة التي أقيمت بالجزائر في عام 2004.

وحصدت الجزائر حتى الآن في الدورة الحالية 92 ميدالية ذهبية، للتجاوز الرقم السابق بميدالية ذهبية واحدة، في إنتظار ذهبيات أخرى قبل إختتام الدورة السبت المقبل.

ونالت الجزائر في دورة 2004، 267 ميدالية، بينها 91 ذهبية و89 فضية و87 برونزية.