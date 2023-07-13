-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الألعاب العربية.. الجزائر تحطم رقمها القياسي من الميداليات الذهبية

عمر سلامي
  • 701
  • 0
الألعاب العربية.. الجزائر تحطم رقمها القياسي من الميداليات الذهبية
أرشيف
صورة من حفل إفتتاح الألعاب العربية بالجزائر

حطمت المشاركة الجزائرية رقمها القياسي من الميداليات الذهبية، بعد حصدها لحد الآن 92 ذهبية، في النسخة الـ15 للألعاب العربية التي تختتم السبت.

وحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، فإن الجزائر تمكنت من تحطيم الرقم السابق المتمثل في 91 ميدالية المحقق في الدورة العاشرة التي أقيمت بالجزائر في عام 2004.

وحصدت الجزائر حتى الآن في الدورة الحالية 92 ميدالية ذهبية، للتجاوز الرقم السابق بميدالية ذهبية واحدة، في إنتظار ذهبيات أخرى قبل إختتام الدورة السبت المقبل.

ونالت الجزائر في دورة 2004، 267 ميدالية، بينها 91 ذهبية و89 فضية و87 برونزية.

مقالات ذات صلة
الرابطة تحدد موعد مباريات الجولة الأخيرة من المحترف الأول

الرابطة تحدد موعد مباريات الجولة الأخيرة من المحترف الأول

الألعاب العربية.. إنجاز تاريخي لموريتانيا في نسخة الجزائر

الألعاب العربية.. إنجاز تاريخي لموريتانيا في نسخة الجزائر

صندوق الاستثمارات السعودي يخطط لشراء ناد أوروبي كبير

صندوق الاستثمارات السعودي يخطط لشراء ناد أوروبي كبير

رخصة من “الكاف” لِزفيزف

رخصة من “الكاف” لِزفيزف

غشة ودرفلو يعودان إلى الدوري الجزائري والبقية.. آتون

غشة ودرفلو يعودان إلى الدوري الجزائري والبقية.. آتون

مريزيق سيلعب لِهذا النادي

مريزيق سيلعب لِهذا النادي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد