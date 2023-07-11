الألعاب العربية.. الجزائر ترفع رصيدها إلى 155 ميدالية

رفعت الجزائر رصيدها إلى 155 ميدالية، بعد 5 أيام من انطلاق منافسات الطبعة الـ15 من الألعاب العربية.

وعززت الجزائر في اليوم الخامس من المنافسة ( الاثنين) بـ40 ميدالية، منها 17 ميدالية ذهبية.

وأحرز الرياضيون الجزائريون لحد الآن 69 ميدالية ذهبية، و43 فضية، و43 ميدالية برونزية.

ومقارنة بحصيلة اليوم الرابع أضافت الجزائر في اليوم الخامس من المنافسة 17 ميدالية ذهبية، و13 فضية و10 ميداليات برونزية.

وتحتل البحرين المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 31 ميدالية، منها 14 ذهبية.

وتتواجد تونس في المركز الثالث برصيد 74 ميدالية، منها 11 ذهبية.