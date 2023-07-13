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رياضة

الألعاب العربية.. الجزائر ترفع رصيدها إلى 200 ميدالية

عمر سلامي
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الألعاب العربية.. الجزائر ترفع رصيدها إلى 200 ميدالية
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الرياضيون الجزائريون يواصلون تألقهم في الألعاب العربية

رفعت الجزائر رصيدها من الميداليات، في النسخة الـ15 من الألعاب العربية الجارية بالجزائر إلى 200 ميدالية.

وتتصدر الجزائر جدول الترتيب بعد ختام منافسات الأربعاء، برصيد 200 ميدالية، تتمثل في 87 ذهبية و58 فضية و55 برونزية.

وتمكن الرياضيون الجزائريون في اليوم الثامن من الألعاب العربية، من تعزيز الرصيد بـ10 ذهبيات و6 فضيات و7 برونزيات.

وارتقت المغرب إلى المركز الثاني برصيد 70 ميدالية، منها 19 ذهبية.

وتحتل تونس المركز الثالث بـ96 ميدالية، منها 18 ميدالية ذهبية.

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