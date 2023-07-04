الألعاب العربية.. العداءة عزي سعاد تهدي الجزائر أول ميدالية ذهبية

أحرزت العداءة عزي سعاد الميدالية الذهبية في اليوم الأول منافسات ألعاب القوى، ضمن الألعاب العربية التي تحتضنها الجزائر.

وأهدت عزي الميدالية الذهبية الأولى للجزائر في الطبعة الـ15 من الألعاب العربية، عقب فوزها في سباق 10000 متر مشي سيدات، بتوقيت قدره 46 دقيقة و59 ثانية.

وفي نفس السباق، توجت العداءة تلوم مبيسا بالميدالية البرونزية بتوقيت قدره 74 دقيقة و37 ثانية.

وحلّت التونسية المجري سيرين في المركز الثاني بتوقيت قدره 47 دقيقة و13 ثانية، لتتوج بالميدالية الفضية.

وانطلقت صبيحة الثلاثاء، بملعب ميلود هدفي بوهران، منافسات ألعاب القوى والتي ستستمر إلى غاية الجمعة المقبل.