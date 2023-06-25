الألعاب العربية.. المنتخب الأولمبي يواصل تحضيراته بملحق ملعب نيلسون مانديلا

يواصل المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة تحضيراته، تحسبا للألعاب العربية التي ستقام بالجزائر في الفترة ما بين 5 و15 جويلية المقبل.

وخاض المنتخب الأولمبي، السبت، ثاني حصة تدريبية له، والتي جرت بملحق ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وعرفت الحصة التدريبية التحاق اللاعبين الذين غابوا عن حصة الجمعة بسبب المشاركة في الداربي العاصمي.

وغاب عن حصة السبت كل من لاعب شباب بلوزداد إسحاق بوصوف، الذي تحصل على ترخيص بالغياب من أجل تسوية وضعيته الإدارية مع نادي لوميل البلجيكي، كون أن إعارته إلى شباب بلوزداد تنتهي يوم 30 جوان الجاري.

كما تدرب اللاعب أكرم بوراس، على إنفراد تحت إشراف الطاقم الطبي، بسبب إصابة خفيفة يعاني منها بعد مشاركته في نهائي كأس الجزائر مع ناديه شباب بلوزداد.

كما أعفى مدرب الحراس برانسي، حارس مولودية الجزائر رمضان عبد اللطيف من التدرب، بسبب معاناته من آلام على مستوى اليد.

وسيستفيد المنتخب من عطلة عيد الأضحى، مباشرة بعد حصة الاثنين التي ستجرى أيضل بملحق نيلسون مانديلا، على أن يستأنف أشبال المدرب رشيد أيت محمد تدريباتهم في عنابة بداية من الخميس المقبل، تحسبا لمواجهة منتخب عمان يوم 2 جويلية المقبل، لحساب الجولة الأولى من الألعاب العربية.