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رياضة

الألعاب العربية.. الوزير حماد يحفز الرياضيين الجزائريين

عمر سلامي
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الألعاب العربية.. الوزير حماد يحفز الرياضيين الجزائريين
ح.م
وزير الشباب والرياضة خلال زيارته إلى فندق مزفران

تنقل وزير الشباب و الرياضة عبد الرحمان حماد، أمسية السبت، إلى فندق مزفران، أين التقى بالرياضيين الجزائريين وحفزهم على مواصلة التألق في الألعاب العربية.

والتقى الوزير حماد خلال زيارته إلى فندق مزفران الوفد الجزائري المشارك في الألعاب العربية، حيث قام بتحفيزهم من أجل حصد أكبر عدد من الميداليات و رفع الراية الوطنية عاليا.

كما وقف وزير الشباب والرياضة على ظروف إقامة الوفود العربية المشاركة في الطبعة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية الجزائر 2023.

وختم الوزير حماد زيارته بلقاء أطفال المخيم الصيفي لأطفال المناطق الداخلية والجنوب، حيث كان مرفوقا بالبطلة إيمان خليف ودريس مسعود رضوان وبشير سيد عزارة.

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