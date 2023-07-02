الألعاب العربية.. برنامج اليوم الأول من منافسات دورة كرة القدم

تنطلق أمسية الأحد منافسات دورة كرة القدم للألعاب الرياضية العربية التي تحتضنها الجزائر في الفترة ما بين 5 و15 جويلية الجاري.

وبرمجت خلال اليوم الأول من المنافسة مقابلتين عن المجموعة الأولى، ومقابلتين عن المجموعة الثانية.

ولحساب المجموعة الأولى يلتقي المنتخب اللبناني مع نظيره السوداني بداية من الساعة الخامسة ونصف مساء في ملعب 19 ماي 1956 .

ويحتضن نفس الملعب على الساعة التاسعة ليلا، مباراة المنتخب الجزائري لأقل من 23 سنة ضد نظيره العماني.

وفي المجموعة الثانية التي تجري بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة ، سيلتقي المنتخب السعودي مع نظيره السوري بداية من الساعة الخامسة ونصف مساء.

وسيواجه المنتخب الفلسطيني نظيره الموريتاني في نفس الملعب بداية من الساعة التاسعة ليلا.

برنامج الجولة الأولى :

الأحد 2 جويلية 2023

المجموعة الأولى:

لبنان – السودان : 17:30سا.. ملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

الجزائر- عمان : 21:00 سا.. ملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

المجموعة الثانية:

العربية السعودية – سوريا: 17:30سا.. ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

فلسطين- موريتانيا: 21:00 سا.. ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.