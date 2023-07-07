الألعاب العربية… فرصة أيضا للتقارب بين الشعوب العربية

وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد

جدد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، التأكيد على أن الجزائر “لن تدخر أي جهد لإنجاح” الألعاب الرياضية العربية-2023 و” المتزامنة مـع عيدي الاسـتقلال والشباب ومع بوادر لم الشمل العربي التي ارتسمت بعد النجاح الباهـر للقمة العربية “قمة الجزائر” المنعقـدة فـي الفاتح نوفمبر 2022″.

وبعد أن رحب بضيـوف الجزائر وتقديم تشكراته للاتحاد العربـي للجان الوطنية الأولمبية الـذي أتاح الفرصة للجزائر تنظيم هـذا الحدث الرياضي الكبير للمـرة الثانيـة بعـد دورة 2004، قال الوزير: “أود أن أعبر لكم عن سعادتي بمناسبة تنظيم بلادي لهذه الطبعة الـ15 للألعاب الرياضية العربية بعد انقطاع دام 12 سنة. وتأتي هذه الطبعة تعزيزا للعمل العربي المشترك وتماشيا مع القمة العربية، قمة الجزائر، قمة لم الشمل التي تمناها وجسدها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. فكل الشكر والعرفان له لوقوفه الدائم مع الأسرة الرياضية من خلال تعزيز المنظومة الوطنية الرياضة الجزائرية على كل المستويات وتكريس كل الإمكانيات لجعل الجزائر قطبا للرياضة العربية القارية والإقليمية”.

وأضاف حماد: “الألعاب الرياضية العربية عرس رياضي وثقافي على مدار 10 أيام في خمس مدن جزائرية، 10 أيام للتنافس والتفاعل بين رياضيين عرب وجماهير عربية”، معتبرا إياها “فرصة أيضا للتقارب بين الشعوب العربية، الالتقاء بين الأشـقاء والتعايش الحضاري بين الوفود في أرض الجزائر”.

كما اعتبر وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة العليا لتنظيم الألعاب الرياضية العربية في طبعتها الـ15، أن “الرياضة التي بقيمها تكرس أرقى مثال لمبدأ العيش معا بسلام”.

وختم السيد عبد الرحمان حماد قائلا: “نجتمع اليوم في حفل افتتاح هذا العـرس العربي، وبلدنا يحتفل بعيدي الاستقلال والشـباب المصادف لـ5 جويليـة 2023. ستكون هذه الطبعة الـ15 إضافة ومحطة أخرى في مسار تاريخ الشعب الجزائر والشعوب العربية وتعزيز روح المنافسة الشريفة بين الرياضيين ونشر قيم السلم (..) التي هـي القيم الأسمى للحركة الأولمبية وهـي الغاية التي نسمو إليها جميعــا والتي يلخصهــا الشعار الرسمي لهذه الدورة -بالرياضـة نرتقـي وفـي الجزائـر نلتقـي-. حظا موفقا لكل الوفود المشاركة في جزائر كل العرب”.

وزير الرياضة السعودي:

لتعزيز قيم التنافس والتأكيد على معاني الأخوة

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية أن الطبعة الـ15 للألعاب الرياضية العربية، ستساهم في ”تعزيز قيم التنافس والتأكيد على معاني الأخوة”.

وأشاد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في كلمة خلال حفل افتتاح الألعاب العربية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر العاصمة) سهرة الأربعاء، بدور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في نجاح هذه الدورة، قائلا: ”خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون وللجزائر على حرصكم واهتمامكم ومتابعتكم لتوفير كل ما يحقق النجاح لهذه الدورة وقد تحقق ذلك من خلال ما وجدناه من حسن الاستضافة وكريم العناية”.

وأضاف: ”ومن هذه الأرض الأبية الطيبة نلتقي من جديد في دورة الألعاب العربية الـ15. نجتمع ونخطو خطوة جديدة بمنافسات متنوعة وتنافس شريف، نعزز من خلاله قيم التنافس ونؤكد على معاني الأخوة ونصافح العطاء تحت مظلة هذا الاتحاد الذي يقود أبطالنا للمزيد من الإبداع في مضمار المنافسة الرياضية الشريفة”.

كما دعا المتحدث اللاعبين واللاعبات لإثبات مهاراتهم ومواهبهم متمنيا لهم كل التوفيق في هذا الموعد الرياضي العربي.من ناحية أخرى، حيا رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية اللجنة المنظمة لهذه الدورة برئاسة وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد ولكل من ساهم في التنظيم، متمنيا للجميع مزيدا من النجاح في هذا التجمع العربي.