الألعاب العربية.. هذا ما قاله مدرب المنتخب الجزائري لكرة اليد عقب الفوز على قطر

قال مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد صالح بوشكريو، أن المباراة أمام قطر كانت في غاية الصعوبة، مؤكدا أن إرادة اللاعبين صنعت الفارق.

وأضاف بوشكريو في تصريحات له عقب الفوز المحقق أمام المنتخب القطري: ” تأخرنا في النتيجة خلال عدة فترات من المباراة، لكن اللاعبون لم يستسلموا”.

وتابع مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد: “لقد وعدت الجمهور بأن هذا المنتخب سيلعب كل حظوظه، لا تزال هناك مباريات وعلينا بالتركيز أكثر لأننا لم نحقق شيئا بعد”.

وفاز أشبال المدرب بوشكريو على منتخب قطر بنتيجة 28-27 برسم الجولة الثانية من منافسات كرة اليد رجال في المباراة التي أقيمت بالقاعة المتعددة الرياضات “حمو بوتليليس” بوهران.

وحقق المنتخب الجزائري فوزه الثاني، بعد الذي حققه في الجولة الأولى أمام الأردن بنتيجة 39 -22.

وسيكون أشبال المدرب بوشكريو أمسية السبت، بداية من الساعة السابعة على موعد مع المباراة الثالثة أمام المنتخب العراقي.