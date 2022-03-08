الألكسو تحتفي بالشاعر الجزائري الراحل محمد الأخضر السائحي

اختارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو). الشاعر الجزائري الراحل محمد الأخضر السائحي. ضمن ثلاثة شعراء سيتمّ الاحتفاء بهما بمناسبة اليوم العربي للشعر المصادف لـ 21 مارس الجاري.

اختيار الشاعر الجزائري محمد الأخضر السائحي في هذه المناسبة، جاء حسب ما أعلن عنه بيان لوزارة الثقافة ، بناء على ترشيح من الوزارة.

وإلى جانب السائحي، ستحتفي الألكسو بكلّ من:

الشاعرة الكويتية سعاد الصباح.

الشاعر الأردني الراحل مصطفى وهبي التلّ ( كرمز للثقافة العربية ).

وقالت وزارة الثقافة والفنون في بيانها، إن اختيار الشاعر الراحل محمّد الأخضر السائحي “هو تقدير لواحد من الشعراء الجزائريين المعاصرين الذين سطع نجمهم في الساحة الأدبية العربية. وعرفان لرسالته تجاه قضايا الأمة وبناء الأجيال المشبعة بالقيم الوطنية والأخلاقية”.