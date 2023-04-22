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رياضة

الألماني الذي يرغب في تمثيل ألوان “الخضر” يُسجّل

علي بهلولي
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الألماني الذي يرغب في تمثيل ألوان “الخضر” يُسجّل
ح.م
ميتشل فيزر قبيل انطلاق المباراة.

ساهم اللاعب ميتشل فيزر بعد ظهيرة السبت، في حصد فريقه فيردر بريمن لِفوز ثمين في البطولة الألمانية.

وتغلّب فريق فيردر بريمن بِنتيجة (2-4) على المُضيّف نادي هيرتا برلين، ضمن إطار الجولة الـ 29 من عمر منافسة “البوندسليغا”.

وسجّل ميتشل فيزر الهدف الأخير لِفريقه فيردر بريمن، في الدقيقة الـ 64.

وبات المدافع فيزر يجمع رصيد 4 أهداف و8 تمريرات حاسمة، في بطولة ألمانيا وكأس هذا البلد.

ويُشير تاريخ الـ 19 من أكتوبر الماضي إلى موعد آخر هدف أمضاه فيزر، وذلك ضدّ نادي بادربورن في مسابقة كأس ألمانيا.

وكان ميشتل فيزر قد صرّح مُؤخّرا للصّحافة الألمانية، بِأنه يرغب في تغيير الجنسية الرياضية، وتمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري.

ويحوز فريق فيردر بريمن بعد هذا الانتصار 35 نقطة في المركز الـ 12، ويتذيّل نادي هيرتا برلين اللائحة في المركز الـ 18 بِرصيد 22 نقطة.

وقبل 5 جولات عن إسدال السّتار، يكون فريق فيردر بريمن قد أنعش فرصه في البقاء بِحظيرة النّخبة. عِلما أن النزول إلى بطولة ألمانيا للقسم الثاني يشمل أندية المراتب الثلاث الأخيرة.

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