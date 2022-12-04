الألمان يحملون زوجات اللاعبين مسؤولية الإقصاء من المونديال

انتقدت الصحافة الألمانية زوجات وصديقات لاعبي المنتخب بعد الخروج الكارثي من كأس العالم 2022، متهمة إياهن بأنهن مملات، ما أثر على مستوى اللاعبين.

انتقدت الصحافة الألمانية زوجات وصديقات لاعبي المنتخب بعد الخروج الكارثي من كأس العالم 2022، متهمة إياهن بأنهن مملات، ما أثر على مستوى اللاعبين.

وقالت صحيفة “بيلد” واسعة الانتشار عن خروج المنتخب من المونديال في الدور الأول : ما هي المشكلة في زوجات وصديقات لاعبي المنتخب الوطني؟ لماذا يغيب المرح والسعادة في وجودهن مع اللاعبين؟.

وتابعت: “لنأخذ زوجات وصديقات لاعبي إنجلترا، يمكن رؤية السعادة التي تغمرهن خلال السفر لدعم اللاعبين في البطولات الكبرى، بينما الألمانيات ظهرن وكأنهن يشعرن بالملل، ما أثر على مستوى اللاعبين”.

واستعان المنتخب الألماني بزوجات وصديقات اللاعبين عقب التعادل مع إسبانيا وقبل مواجهة كوستاريكا، لكن ذلك لم يشفع للألمان بالصعود إلى ثمن النهائي.

وودعت ألمانيا كأس العالم 2022 بعد فوز اليابان على إسبانيا 2-1، ولم يشفع لها فوزها على كوستاريكا 4-2، إذ تعادلت مع إسبانيا بالنقاط لكن الأخيرة تأهلت في المركز الثاني بفارق الأهداف.