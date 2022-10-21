الألم في ركبتي يزداد سوءا.. ريبيري ينهي مسيرة 20 سنة في الملاعب (فيديو)

أعلن الدولي الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق،الجمعة، اعتزاله كرة القدم، بعد رحلة ممتلئة بالألقاب استمرت لمدة 20 عامًا.

ونشر فرانك ريبيري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو قصير له وبعض اللقطات في مسيرته، وعلق عليه قائلًا: “لعب الكرة يتوقف، لكن الأحاسيس بداخلي لن تتوقف، أشكر الجميع على هذه المغامرة العظيمة”.

وأضاف، قائلًا: “كنت أتمنى المواصلة لكن الألم في ركبتي يزداد سوءا، والأطباء نصحوني بالاعتزال، هذه فقط نهاية جزء، في المرحلة القادمة سيكون هناك جزء جميل جديد”.

وعلق نادي بايرن ميونيخ على الخبر بـ: أحد أعظم اللاعبين في تاريخنا يعلن اعتزاله كرة القدم. شكرًا لك على كل شيء فرانك!

وخاض ريبيري في المسيرة الكروية الذهبية 715 مباراة سجل فيها 161 هدفاً، والرحلة الأبرز كانت مع فريق بايرن ميونخ الألماني بين سنوات 2007 و2019، وهناك خاض 425 مباراة وسجل 124 هدفاً، كما حصد الكثير من الألقاب المحلية والأوروبية، في وقت مثل ريبيري منتخب فرنسا في 81 مباراة سجل فيها 16 هدفاً.

وعلى صعيد التتويجات، حقق ريبيري لقب كأس تركيا مع غلطة سراي ولقب كأس إنترتوتو مع مارسيليا الفرنسي عام 2005، في وقت حصد لقب الدوري الألماني 9 مرات، ولقب كأس ألمانيا 6 مرات، ولقب السوبر الألماني 4 مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا مرة موسم 2012-2013، ولقب مونديال الأندية مرة، ولقب السوبر الأوروبي مرة، وحل وصيفاً في مونديال 2006 مع منتخب الديوك.