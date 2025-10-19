الألواح الجبسية الجزائرية تغزو 17 دولة إفريقية

انطلاقًا من مصنع "كناوف الجزائر" بوهران

واصل مصنع “كناوف الجزائر” المتواجد ببلدية بن فريحة في ولاية وهران تعزيز حضوره في الأسواق الإفريقية، بعد تصدير أزيد من 7 ملايين متر مربع من الألواح الجبسية منذ بداية العام الجاري إلى 17 دولة إفريقية، من بينها ليبيا وموريتانيا وكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى.

وأوضحت المكلفة بالتكوين بالمؤسسة، نسيمة بلخير لـ”وأج”، على هامش الصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية والسيراميك “باتي واست 2025 “، أن عمليات التصدير تمت انطلاقًا من ميناء أرزيو وعبر الطرق البرية، وذلك في إطار مرافقة الدولة لجهود المؤسسات الوطنية الرامية إلى تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وأضافت أن المصنع يطمح خلال السنة الجارية إلى توسيع شبكة زبائنه في القارة وولوج أسواق جديدة، بفضل قدراته الإنتاجية التي تتجاوز 38 مليون متر مربع سنويًا من الألواح الجبسية و600 ألف طن من الجبس والمقاطع المعدنية، يتم تصنيعها بأيادٍ جزائرية مئة بالمئة.

وفي سياق موازٍ، تواصل “كناوف الجزائر” جهودها في مجال التكوين المهني، إذ تشرف سنويًا على تكوين أكثر من 2,500 متربص من مهندسين معماريين وحرفيين، بالتعاون مع الجامعات ومراكز التكوين والجمعيات المتخصصة، عبر ثلاثة مراكز رئيسية في وهران وسطيف والجزائر العاصمة، إلى جانب قافلة تكوينية تجوب 58 ولاية لدعم المهنيين في قطاع البناء.

وتعرض المؤسسة خلال فعاليات صالون “باتي واست 2025″، المقام بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” بوهران بمشاركة نحو 120 عارضًا من داخل وخارج الوطن، مجموعة من الأنظمة والمنتجات الموجهة لقطاع السكن والمشاريع الجديدة وعمليات الترميم، التي كانت في السابق تُستورد من الخارج، في خطوة تعكس تطور الصناعة الوطنية في مجال مواد البناء.