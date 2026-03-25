الألياف البصرية وتكوين الكفاءات محور لقاء زروقي ونظيره النيجيري

عقد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، لقاء ثنائيا مع نظيره النيجيري آجي علي صلاتو، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي قطاع الاتصالات في جمهورية النيجر، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية.

وحسب بيان للوزارة، تم اللقاء بحضور الإطارات من الجانبين، من بينهم مسؤولو شركة “Niger Telecom”، والمكلف بالمديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا الرئيس المدير العام لإتصالات الجزائر.

وخلال اللقاء تناول الطرفان آفاق تطوير البنى التحتية للاتصالات، لاسيما دعم قدرات شبكات الألياف البصرية وتعزيز الربط البيني بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الرقمية في المنطقة.

كما تباحث الجانبان فرص التعاون في مجال تنمية المهارات الرقمية، من خلال العمل المشترك على إنشاء وتطوير مراكز للمهارات الرقمية (Skill Centers)، إضافة إلى برامج تكوين المكوّنين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال (ICT) بما يساهم في نقل الخبرات وبناء قدرات الكفاءات المحلية.

اللقاء تطرق كذلك إلى إمكانيات مرافقة الجانب النيجري في إطلاق خدمات رقمية واتصالات جديدة، والاستفادة من التجربة الجزائرية في تطوير الخدمات البريدية والرقمية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز الشراكة الثنائية وتطوير التعاون في المجالات ذات الصلة بالتحول الرقمي، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز التكامل بين الجزائر والنيجر.