“الأماكن أصبحت غالية في المنتخب المحلي وأبحث عن لاعبي الخبرة للشان”

الناخب الوطني مجيد بوقرة:

تحدث المدرب الوطني للمنتخب المحلي، مجيد بوقرة، عن آخر التحضيرات التي يقوم بها رفقة طاقمه الفني، استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، المقررة بالجزائر ما بين 13 جانفي و4 فيفري، من العام القادم.

وأكد مجيد بوقرة أن الأماكن في المنتخب الوطني المحلي أصبحت غالية، وأنه يتوجب على كل لاعب يرغب في عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية بالتواجد في القائمة النهائية التي ستخوض غمار “الشان” في الجزائر مطلع السنة القادمة، البرهنة على استحقاقهم لهذا الشرف الكبير.

وصرح الماجيك لموقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قائلا: “الأماكن في المنتخب الوطني المحلي أصبحت غالية وهناك تنافس كبير ما بين اللاعبين على مكانة في المنتخب، جزئيات صغيرة ستصنع الفارق بينهم، سننتظر حتى آخر لحظة لضبط القائمة النهائية التي ستخوض بطولة كأس إفريقيا، و جب على اللاعبين أن يبرهنوا في فرقهم وفي المنتخب على استحقاقهم لثقتنا، والآن لدينا قائمة موسعة فيها 3 لاعبين لكل مركز والأفضل سيكون معنا في الشان”، مضيفا “لم نغلق القائمة ونتابع كل اللاعبين في البطولة. انظروا على سبيل المثال أداء رضواني أصبح مقنعا بفضل مستواه مع اتحاد العاصمة و واجده في التشكيلة الأساسية، ونفس الشيء بالنسبة لشيخي ولاعبين آخرين، ولهذا قلت أننا نتابع اللاعبين إلى آخر رمق لاختيار الأفضل”.

وأوضح بوقرة أن المنتخب الوطني المحلي يحتاج للاعبين جاهزين يتمتعون بالخبرة والفعالية، وأن التكوين ليس من اختصاصه ولا من مهامه الحالية. مشيرا إلى أن المنتخب الذي يحاول تحضيره للتنافس على لقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين لن يعتمد على عنصر الشباب. وقال: “تابعنا الكثير من المباريات في مناطق عديدة من التراب الوطني، وخاصة المباريات التي لعبت في العاصمة التي استقبلت الكثير من اللقاءات، وهو ما سمح لنا مشاهدة عدد كبير من اللاعبين”، مضيفا “نحن نهدف لاصطياد العصافير النادرة واختيار اللاعبين الأكثر جاهزية ونضجا للموعد المهم الذي ينتظرنا في جانفي القادم، لهذا فإن التركيز على اللاعبين الشبان لا يخدمنا وخياراتنا بالنسبة للشان هي مدروسة وسنعول على لاعبي الخبرة مع بعض العناصر الشابة”.

وقال بوقرة عن الغيابات التي عرفتها قائمته الأخيرة التي ستواجه وديا منتخبي نيجيريا والسودان، لبعض الوجوه المألوفة التي كان يستدعيها في معسكراته السابقة، قال: “فضلت عدم استدعاء بعض اللاعبين لهذا التربص مثل بولبينة وزروقي، لتركهم تحت تصرف المنتخبات الشبانية الأخرى كمنتخبي أقل من 20 سنة و23 سنة، من أجل مساعدتها في مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا وكأس العالم”.

وعلق “الماجيك” عن التحاق حارس مرمى المنتخب المحلي، فريد شعال، بصفوف المنتخب الوطني الأول لتعويض غياب الحارس موندريا. وقال: “إني سعيد للحارس شعال على الانضمام إلى المنتخب الوطني الأول، فهو يستحق هذا الاستدعاء، إن المنتخب الوطني المحلي يبقى خزانا للمنتخب الأول، هناك عمل مشترك مع جمال بلماضي، نحن في اتصال دائم ونقدم له تقارير مفصلة عن لاعبي البطولة الوطنية”.

وبخصوص المباراة الودية أمام المنتخب النيجيري الأول، المقررة يوم الجمعة، بملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة، وبدون حضور الجمهور، قال: “مباراة نيجيريا ستكون امتحانا وديا مفيدا لنا، نريد لعب مثل هذه المباريات القوية أمام منافسين من المستوى العالي، مثل هذه المباريات تساعدنا كثيرا حتى نكون في أتم الاستعداد للشان”.

وفي نفس السياق، أضاف الماجيك أنه يبحث على برمجة ثماني مباريات ودية أمام منافسين أقوياء، قبل موعد شهر جانفي، وقال: “نبحث حاليا على برمجة 8 مباريات ودية أمام منافسين أقوياء لنجهز جيدا للشان، التي ستكون بطولة رائعة في أجواء مميزة أمام جماهيرنا”.