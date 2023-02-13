الأمانة العامة للجامعة العربية “تتأسّف” لاتهامات مندوب المغرب

عبّرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الإثنين في بيان، عن أسفها وتحفّظها على العبارات “المتجاوزة” التي صدرت عن مندوب المغرب تجاه الأمانة العامة وموظفيها. بعد اتهامه لها “بالتزوير والعبث بالوثائق”، على حدّ وصفه.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد وقعت “مناقشة حادّة حول خريطة الوطن العربي المعتمدة من قبل الجامعة، يوم 9 فيفري بالقاهرة. في إطار الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي”.

واتهم رئيس الوفد المغربي الأمانة العامة للجامعة العربية “بالتزوير والعبث بالوثائق”. وهو ما قوبل برفض واستياء كل الوفود المشاركة، حسب المصدر.

وأصدرت الأمانة العامة بيانا أعربت فيه عن “أسفها وتحفّظها” على الملاحظات “المتجاوزة” التي وردت من مندوب المغرب تجاه الأمانة العامة وموظفيها.

كما أكدت أمانة الجامعة التزامها “بالحياد والمهنية”. مشدّدة على أنها “لا تسعى إلى أي إشكالات مع أي من الدول الأعضاء. وأنها تأمل في أن يلتزم الجميع بمستوى تخاطب مقبول”.