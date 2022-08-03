الأمطار المتساقطة على المناطق الداخلية خلال هذه الفترة عادية

الشيخ فرحات:

كشف المختص في الرصد الجوي والبيئة، الشيخ فرحات، أن الأمطار المتساقطة طيلة الأيام الماضية على بعض الولايات الداخلية للوطن مثل خنشلة وباتنة، تعتبر عادية في مثل هذه الفترة من فصل الصيف، معتبرا العواصف الرعدية أمر عادي ومتكرر.

وقال الشيخ فرحات لـ”الشروق”، أن الفترة الحالية من الصيف، معروفة بالعواصف الرعدية المنعزلة المتبوعة ببعض الأمطار التي يمكن أن تكون بمنطقة دون أخرى، واصفا مناخ الجزائر في الفترة الحالية التي تتراوح ما بين 15 و20 يوما بالعادي، أما درجات الحرارة، حسبه، فهي فصلية، حيث لم تتجاوز33 أو 34 درجة مئوية بالعاصمة على سبيل المثال وإن وصلت 40 درجة في الشلف وتيزي وزو أو قالمة، فاعتبره بالأمر العادي في مثل هذا التوقيت، أمّا عن إمكانية تعرض المنتجات الفلاحية للتلف، فأكّد محدثنا أنه لا يوجد خوف على أي منتج، لأن القمح تم حصده أما الفواكه فأغلبها قطفت في وقتها. ليعود ويتطرق من جديد للتغيرات المناخية التي تعرفها بعض دول أوروبا والتي تعيش أجواء حارة مرة أخرى بدرجات حرارة تفوق معدّلها الفصلي، حيث وصلت بمدريد الاسبانية 41 درجة مئوية، أما مرسيليا بفرنسا فلم تنزل عن 38 درجة.