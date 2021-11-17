الأمطار تتسبب في انجراف التربة وسقوط الكوابل الكهربائية بالعاصمة

سكنات عرضة للانهيار ومخاوف من شل طرقات حيوية

أدى تواصل الأمطار الكثيفة التي لا تزال تتساقط على العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، إلى تسجيل العديد من حوادث الانهيارات على مناطق متفرقة، أهمها انجراف التربة بقرب محطمة نقل المسافرين ببلدية بئر مراد رايس، التي لم تلحق أضرارا تذكر بمنطقة تعج بالمارة والمركبات، استدعت تدخل الوالي لمعاينة الموقع كما عرفت مواقع أخرى حوادث مماثلة خاصة بالأعالي والمرتفعات فيما سجل سقوط عدد من الأشجار والكوابل الكهربائية فرضت تدخل المصالح المختصة.

تحويل مسار ركن الحافلات لبئر مراد رايس تجنبا لأي خطر

بقدر الكميات الكبيرة المتساقطة من الأمطار والتي أحيت الأرض وأسالت الأودية وأعادت الأمل للفلاحين غير أنها كانت بمثابة نقمة حقيقية على بعض المواطنين القاطنين قرب الأودية وبالمرتفعات المهددة سكناتهم بالانهيار في أية لحظة شان الذعر الكبير الذي يعيشه سكان أعالي جايس في بولوغين والرايس حميدو وبوزريعة بطريق الشيوخ ناهيك عن البنايات المشيدة بضواحي مستشفى نفسية حمود بحسين داي والمهددة بالانهيار، وبـ65 شارع بوعلام ديواني ببلدية محمد بلوزداد حيث سجل بها انجراف للتربة، أدى إلى انهيار جزء من تلك البنايات التي تعد بمثابة خطرا على المواطنين.

الانهيارات المسجلة أمسية الثلاثاء، على مستوى المرتفع القريب من محطة المسافرين ببئر مراد رايس الذي ولحسن الحظ لم يخلف أي ضحايا، استدعى الأمر تدخل والي العاصمة لمعاينة الموقع حيث وقف على أضرار انجراف التربة الذي يشكل خطر انهيار البنايات التي تعود ملكيته لمرقي عقاري حيث أعطى الوالي بالمناسبة تعليمات للمعاينة التقنية لتقييم حجم الضرر واتخاذ الإجراءات اللازمة، في وقت أعطت السلطات المحلية تعليمات بعد اتخاذها للإجراءات الاستباقية تجنبا لأي حوادث قد تنجر عن هذا الانجراف، بتحويل مكان ركن الحافلات إلى الطريق المحاذي للمحطة مع من باقي المركبات من استعماله، وحول الطريق الموازي المؤدي إلى نهج محمدي إلى طريق مزدوج كما تم وضع إشارات لتوجيه مستعملي الطريق مع تواجد مستمر لمصالح الأمن لأجل الإرشاد.

كما سجل في الفترة نفسها، سقوط بعض الأشجار على مستوى شارع محمد دوار وشارع عمر كشكار ببلدية بلوزداد حيث استدعى الأمر تدخل أعوان مؤسسة تنمية المساحات الخضراء لوحدة المنطقة، وتدخلت فرق أعوان وحدة صيانة الإنارة العمومية لمعالجة بعض الكوابل الكهربائية التي سقطت بكل من حيدرة والسحاولة التي سجل بها سقوط عمود للإنارة قرب محطة الحافلات السحاولة- الدرارية، هذه الأخيرة التي سجل بحيها المعروف بكوسيدار، سقوط لعمود كهربائي إسمنتي، تطلب الأمر تدخل الجهات المعنية من اجل استبداله بآخر حديدي.