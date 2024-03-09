الأمطار والثلوج تغلق هذه الطرقات

أعلن الدرك الوطني، عبر صفحته الخاصة “طريقي” عن تعرض عدد من الطرقات الى الغلق، بسبب التساقط الكثيف للأمطار والثلوج، اضافة الى ارتفاع منسوب المياه.

وحسب ما جاء في المصدر، فان ولاية تيزي وزو، عرفت غلق الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي بسبب تراكم الثلوج، والطريق الولائي رقم 100 على مستوى قرية تاقمونت بلدية الواضية بسبب انجراف التربة، والطريق الولائي رقم 250 على مستوى قرية أمغيرة بلدية آيت خليلي مغلق أيضا، بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وعرفت ولاية البويرة غلقا هي الأخرى، شملت الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة ايكوكار بلدية بشلول وتيكجدة بلدية الأصنام بسبب تراكم الثلوج.

أما ولاية جيجل، فقد عرفت غلقا للطريق الولائي رقم 137أ على مستوى منطقة الكبابة بلدية سلمى بن زيادة والطريق الولائي رقم 134 على مستوى منطقة بوحداد بلدية الشقفة، بسبب ارتفاع منسوب المياه.