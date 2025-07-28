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الجزائر

“الأمل في جناح”.. مطلب عاجل لمرضى السرطان بسيدي عيسى

س.حواس
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“الأمل في جناح”.. مطلب عاجل لمرضى السرطان بسيدي عيسى

رفع مواطنو بلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة، نداء عاجلا لوزارة الصحة والسلطات المحلية مطالبين بفتح جناح لعلاج مرضى السرطان بالمستشفى الجديد 240 سرير.

ودعا المواطنون السلطات المعنية إلى الاستماع إلى انشغالهم الصحي خاصة وأن عدد كبيرا من المرضى وعائلاتهم يضطرون إلى قطع مسافات طويلة نحو ولايات بعيدة بحثا عن العلاج.

وفي خطوة رسمية لدعم هذا المطلب، كشفت مؤسسة صنائع المعروف لرعاية المرضى، مكتب بلدية سيدي عيسى، في منشور على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك عن توجيه مراسلات إلى السلطات العليا والمسؤولين المحليين، دعت فيها إلى ضرورة تخصيص جناح داخل المستشفى الجديد ليكون نواة لمصلحة علاج السرطان.

وأشارت المؤسسة إلى أن الحاجة لهذه المصلحة أصبحت “ضرورة ملحّة”، نظراً لتزايد عدد الحالات المسجلة على مستوى البلدية والبلديات المجاورة، مضيفة أن “فتح هذه المصلحة يتماشى مع أهداف الدولة في ضمان العدالة الصحية وتقريب العلاج من المواطن”.

كما أكدت أن إنشاء وحدة علاج السرطان سيسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات الكبرى، ويمنح المرضى الراحة النفسية والاجتماعية، لكونهم سيتلقون الرعاية الطبية قرب محيطهم العائلي، وهو عامل مهم في استقرار حالتهم الصحية.

ويأمل سكان سيدي عيسى أن تلقى أصواتهم صدى لدى السلطات المعنية، وأن يكون المستشفى الجديد أكثر من مجرد هيكل صحي، بل مركزًا فعّالًا يلبي حاجياتهم الصحية الحيوية، وعلى رأسها علاج السرطان.

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