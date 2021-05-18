الأمم المتحدة: اجتماع الجمعية العامة بمبادرة من الجزائر والنيجر

قصد مناقشة الوضع في فلسطين

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة،الخميس، اجتماعا بمبادرة من الجزائر والنيجر لمناقشة الوضع في فلسطين بعدما خلف القصف الاسرائيلي حوالي 200 شهيدا من بينهم 58 طفلا.

وقام سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، سفيان ميموني، رئيس المجموعة العربية لشهر ماي وكذا المندوب الدائم للنيجر في الأمم المتحدة السفير عبده باري رئيس مجموعة ‎منظمة التعاون الإسلامي بتسليم رسالة إلى رئيس الجمعية العامة تدعو إلى اجتماع الجمعية العامة لمناقشة آخر التطورات في فلسطين قبل نهاية الأسبوع الجاري”.

وجاء في تغريدة لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، انه سيستدعي اجتماعا للجمعية للعامة الخميس المقبل على الساعة العاشرة صباحا بناء على طلب من الجزائر والنيجر لمناقشة الوضع المأساوي في فلسطين.

ويأتي اجتماع الجمعية العامة بعد شلل مجلس الأمن الذي لم يتوصل للفصل بشأن الوضع السائد في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وكذا القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون.

وسيتيح الاجتماع للدول الأعضاء بالأمم المتحدة الحديث عن الوضع الخطير السائد في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس ودعوة كافة الفاعلين لتحمل مسؤولياتهم لوضع حد للأعمال الشنيعة المقترفة في حق الفلسطينيين.

وتبذل الجزائر جهودا حثيثة بصفتها رئيسة المجموعة العربية لتعبئة المجتمع الدولي لاسيما الأمم المتحدة للفصل بشأن الوضع في فلسطين.

وكانت الجزائر قد دعت باسم المجموعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الذي انعقد الأحد الماضي دعت خلاله لوضع حد لقمع الشعب الفلسطيني وإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية طبقا للوائح الأممية ذات الصلة.