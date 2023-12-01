الأمم المتحدة : استئناف الحرب في غزة كارثي

قال مفوض الأمم المتحدة الأمم السامي لحقوق الإنسان "إن استئناف الأعمال العدائية في غزة أمر كارثي." وهذا بعد استئناف جيش الإحتلال لقصفه لغزة.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، معلقا على استئناف الكيان الصهيوني قصف غزة مع انتهاء الهدنة اليوم، الجمعة الفاتح ديسمبر، أن العودة للأعمال العدائية تظهر أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي.

أنطونيو غوتيريش قال وفي منشور له على منصة إكس “يؤسفني بشدة أن العمليات العسكرية قد بدأت مرة أخرى في غزة.” ليضيف “وما زلت آمل أن يكون من الممكن تجديد الوقفة التي تم تأسيسها.” كي يؤكد أن “العودة إلى الأعمال العدائية تظهر فقط مدى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي.”

I deeply regret that military operations have started again in Gaza. I still hope that it will be possible to renew the pause that was established. The return to hostilities only shows how important it is to have a true humanitarian ceasefire. — António Guterres (@antonioguterres) December 1, 2023

أما منسقة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، فقالت إن “الأطفال والنساء والرجال في غزة وإسرائيل استيقظوا، اليوم، مرة أخرى على الحرب. على الأطراف حماية المدنيين وضمان وصول عمال الإغاثة ليقدموا المساعدات في جميع أنحاء غزة وفقا للاحتياجات بموجب القانون الدولي الإنساني”.

وأضافت “بدون شروط يجب أن تستمر الإغاثة والإفراج الرهائن”. وأكدت لين هاستينغز أن الأمم المتحدة ستبقى موجودة وتواصل تقديم الغذاء والماء والمساعدات الطبية وغير ذلك من الإمدادات الحيوية لإنقاذ الأرواح.

مفوض الأمم المتحدة الأمم السامي لحقوق الإنسان، فولك تورك، علق من جهته على استئناف جيش الإحتلال لقصفه لغزة قائلا “إن استئناف الأعمال العدائية في غزة أمر كارثي.”

تورك وجه دعوة للمجتمع الدولي خصوصا الدول ذات النفوذ لوقف النار “يجب على جميع الأطراف والدول ذات النفوذ مضاعفة الجهود، على الفور، لضمان وقف إطلاق النار – لأسباب إنسانية وحقوقية.”

كما أعرب كذلك فولكر تورك عن القلق البالغ بشأن التعليقات الأخيرة لقادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين تشير إلى خططهم لتوسيع وتكثيف الهجوم العسكري.