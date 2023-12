الأمم المتحدة : استئناف الحرب في غزة كارثي

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، معلقا على استئناف الكيان الصهيوني قصف غزة مع انتهاء الهدنة اليوم، الجمعة الفاتح ديسمبر، أن العودة للأعمال العدائية تظهر أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي.

أنطونيو غوتيريش قال وفي منشور له على منصة إكس “يؤسفني بشدة أن العمليات العسكرية قد بدأت مرة أخرى في غزة.” ليضيف “وما زلت آمل أن يكون من الممكن تجديد الوقفة التي تم تأسيسها.” كي يؤكد أن “العودة إلى الأعمال العدائية تظهر فقط مدى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي.”

I deeply regret that military operations have started again in Gaza.

I still hope that it will be possible to renew the pause that was established.

The return to hostilities only shows how important it is to have a true humanitarian ceasefire.

