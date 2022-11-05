الأمم المتحدة: الجزائر تتفوّق على المغرب.. والعرباوي يصفع عمر هلال

تتوالى نكسات الدبلوماسية المغربية أمام الجزائر في السنوات الأخيرة، بالتوازي مع عودة مميزة للدبلوماسية الجزائرية، تحت قيادة وتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.

وتزامنا والهزائم التي مني بها الوفد المغربي، وفشله في التشويش على أشغال قمة الجزائر، سجل المغرب سقطة مدويّة أخرى، لكن هذه المرة في أروقة الأمم المتحدة، وبالضبط خلال الانتخابات الخاصة برئاسة لجنة الخدمة المدنية الدولية.

فقد سحق السفير الجزائري العربي جاكتا نظيره المغربي الحسن زاهد، بعد إعادة انتخاب ممثل الجزائر، بجدارة واستحقاق لعهدة ثانية.

وبإعادة انتخاب السفير جاكتا تكون الجزائر قد وجّهت صفعة قوية للمندوب المغربي الدائم في الأمم المتحدة عمر هلال، الذي يبدو أنه يتقن الشطحات الإعلامية البهلوانية، أكثر من مهمته الدبلوماسية.

فهلال فشل في مقاومة النشاط المكثف للمندوب الجزائري السفير نذير العرباوي، الذي أثبت علو كعبه منذ توليه هذه المهمة.

كما يظهر هذا من خلال الفرق الشاسع بين المرشّحين (121 صوت للجزائر، مقابل 64 صوتا للمغربي). والذي يأتي كثمار للنشاط المكثف الذي قام به المندوب الدائم في الأمم المتحدة.

يواصل إذن الجهاز الدبلوماسي الجزائري، تحقيق حضوره القوي على المستوى الدولي، وفق الإستراتيجية التي وضعها الرئيس تبون، وتطبيقا لتوجيهاته في خلال الندوة التي جمعت السفراء و القناصل.