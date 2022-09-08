الأمم المتحدة: العالم يتراجع 5 سنوات إلى الوراء

أعادت جائحة كورونا إلى جانب أزمات دولية أخرى، دول العالم 5 سنوات إلى الوراء، على مستوى مؤشر التنمية البشرية الذي يعبّر عن وضعية التعليم، والصحة، ومستوى المعيشة.

جاء هذا في تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، بعد أن سجّل للمرة الأولى منذ إنشائه قبل أكثر من 30 عاما، انخفاضا في مؤشر التنمية البشرية على مستوى العالم، لعامي 2020 و2021 على التوالي.

وأوضح التقرير أن المؤشر استمر بالارتفاع على مدى عقود، لكنه بدأ بالتراجع عام 2020 بالتزامن مع بداية انتشار وباء كورونا، ليواصل الانخفاض في عام 2021.

كما ذكر التقرير أن تغيّر المناخ، والأزمات السياسية، قد وضعت البشرية في “مستوى معقد من عدم اليقين، لم يسبق له مثيل في تاريخها. ما أدى إلى تزايد مشاعر انعدام الأمن حول العالم”.