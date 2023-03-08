الأمم المتحدة: المساواة بين الجنسين قد لا تتحقّق قبل 300 سنة

قد يستغرق تحقيق المساواة بين الجنسين، ما يقارب 300 عاما، إذا استمرّ على وتيرة تقدّمه الحالية، حسب ما جاء في تقرير لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدى عرضه للتقرير إن “الأمل في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، لا يزال بعيدا”.

واستدلّ غوتيريش على ذلك “بارتفاع معدلات وفيات الأمهات، وإجبار الفتيات على الزواج المبكر، واختطاف الفتيات والاعتداء عليهن لارتيادهن المدرسة”.

وقال غوتيريش:“حقوق المرأة تتعرض للانتهاك والتهديد في جميع أنحاء العالم”. مضيفا:”تؤثر الأزمات على النساء والفتيات في المقام الأول، بما في ذلك ما يحدث في أوكرانيا كمثال”.