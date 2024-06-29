الأمم المتحدة: بن جامع يترأس اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن  

عقدت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، أمس الجمعة، برئاسة السفير عمار بن جامع اجتماعا عاما بمقر الأمم المتحدة.

واستقبل الممثل الدائم للجزائر لدى المنظمة الأممية، خلال الاجتماع وزير الأمن القومي الغاني، ألبرت كان دابا، الذي قدم عرضا مفصلا حول التدابير التي اتخذها بلده لمكافحة الإرهاب.

واستعرض ألبرت كان دابا, خلال هذا الاجتماع، التقدم الذي أحرزته غانا في تنفيذ التوصيات التي توجت زيارة اللجنة سنة 2019، حيث أكد الوزير الغاني أنه تم تنفيذ 87% من مجموع 63 توصية، ما مكن من تعزيز قدرة بلده في منع الإرهاب ومكافحته.

وبعد التنويه بالجهود التي بذلتها غانا، أدار السفير عمار بن جامع جلسة خصصت للأسئلة والأجوبة البناءة بين أعضاء لجنة مكافحة الإرهاب ووزير الأمن القومي الغاني.

وقد مكن هذا الاجتماع من تبادل مثمر حول التحديات والفرص في مجال مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا.

وستواصل اللجنة برئاسة الجزائر عملها بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء, بما فيها الإفريقية, من أجل تعزيز القدرات في مجال مكافحة الإرهاب.