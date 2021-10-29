الأمم المتحدة تثمن دور الجزائر في تعزيز نظام المنسقين المقيمين
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المتعلق بإعادة تنشيط نظام المنسقين المقيمين، مشيدة بالدور الجزائري في هذه العملية.
وثمنت الدول الأعضاء الجهود التي بذلها السفير الجزائري سفيان ميموني كجزء من مشاركته في تيسير هذه العملية الهامة والصعبة، حيث تم التوصل إلى توافق في الآراء، مما سمح باعتماد قرار من الجمعية العامة من شأنه أن يسهم في تعزيز نظام تنشيط المنسقين المقيمين، ولاسيما أساليب تمويله التي تظل عنصرا أساسيا لنجاح هذا الإصلاح.
وأشادت الدول الأعضاء إشادة خاصة بالسفير سفيان ميموني في نهاية مهمته في نيويورك، لعمله الرائع ومساهمته في عمل الأمم المتحدة ، بما في ذلك في إطار إصلاح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
اعتمدت #الجمعية_العامة للأمم المتحدة، اليوم، بالتوافق، القرار الخاص بمراجعة و اعادة تنشيط نظام المنسقين المقيمين، بما في ذلك ترتيبات التمويل الخاصة به، وأثنت على دور و مساهمة المندوب الدائم لـ #الجزائر، السفير سفيان ميموني، في تسهيل هذا المسار. pic.twitter.com/3y25kqQW9p
— Algeria to the UN (@AlgeriaUN) October 29, 2021
وقالت الجمعية إن اتخاذ هذا القرار يمثل تتويجا لجهود الجزائر ومساهمتها التي لا يمكن إنكارها في عمل الأمم المتحدة.
كما يعكس دعم المجتمع الدولي لعملية الإصلاح التي بدأها الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيو غوتيريس ولا سيما إصلاح نظام الأمم المتحدة الإنمائي، الذي ينبغي أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت الخميس بالإجماع القرار المتعلق بفحص أداء النظام المعاد تنشيطه للمنسقين المقيمين، بتيسير من الممثلين الدائمين للجزائر، السفير سفيان ميموني والسفير مارتن من الدنمارك.