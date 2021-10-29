الأمم المتحدة تثمن دور الجزائر في تعزيز نظام المنسقين المقيمين

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المتعلق بإعادة تنشيط نظام المنسقين المقيمين، مشيدة بالدور الجزائري في هذه العملية.

وثمنت الدول الأعضاء الجهود التي بذلها السفير الجزائري سفيان ميموني كجزء من مشاركته في تيسير هذه العملية الهامة والصعبة، حيث تم التوصل إلى توافق في الآراء، مما سمح باعتماد قرار من الجمعية العامة من شأنه أن يسهم في تعزيز نظام تنشيط المنسقين المقيمين، ولاسيما أساليب تمويله التي تظل عنصرا أساسيا لنجاح هذا الإصلاح.

وأشادت الدول الأعضاء إشادة خاصة بالسفير سفيان ميموني في نهاية مهمته في نيويورك، لعمله الرائع ومساهمته في عمل الأمم المتحدة ، بما في ذلك في إطار إصلاح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقالت الجمعية إن اتخاذ هذا القرار يمثل تتويجا لجهود الجزائر ومساهمتها التي لا يمكن إنكارها في عمل الأمم المتحدة.

كما يعكس دعم المجتمع الدولي لعملية الإصلاح التي بدأها الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيو غوتيريس ولا سيما إصلاح نظام الأمم المتحدة الإنمائي، الذي ينبغي أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت الخميس بالإجماع القرار المتعلق بفحص أداء النظام المعاد تنشيطه للمنسقين المقيمين، بتيسير من الممثلين الدائمين للجزائر، السفير سفيان ميموني والسفير مارتن من الدنمارك.