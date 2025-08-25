الأمم المتحدة تثني على جهود الجزائر في بناء اقتصاد متنوع ومستدام

ما يؤهلها للعب دور استراتيجي ومحوري في القارة الافريقية:

استقبل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي محمد بوخاري، اليوم الإثنين، 25 أوت، السفيرة والمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، أماساري سافينا كلوديا.

‏ووفقا لما افاد به المجلس في بيان، اللقاء شكل فرصة للطرفين لاستعراض واقع علاقات التعاون بين المجلس ومنظمة الأمم المتحدة بصفة عامة ووكالاتها العاملة بالجزائر بصفة خاصة، وسبل تعزيز أشكال هذا التعاون.

وناقش الطرفان جملة من المقترحات التي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي، بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الجزائر.

وأثنت سفيرة الأمم المتحدة على الجهود التي تبذلها الجزائر في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ما يؤهلها للعب دور استراتيجي ومحوري في القارة الافريقية، كما نوهت أيضا باستثمار الجزائر في القطاعات الاجتماعية ما مكنها من تبوء مكانة رائدة في هذا المجال خاصة في مجالات التعليم والتكوين والمقاولاتية ودعم المرأة، حسب ذات البيان.