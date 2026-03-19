الأمم المتحدة تجدد التأكيد على مكانة “البوليساريو” كطرف رئيسي في قضية الصحراء الغربية 

الأمم المتحدة تجدد التأكيد على مكانة “البوليساريو” كطرف رئيسي في قضية الصحراء الغربية 
ح. م

جددت الأمم المتحدة التأكيد على المكانة القانونية والسياسية لجبهة البوليساريو ك”طرف رئيسي” لا غنى عنه في مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية. 

ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية، جاء هذا الموقف في تصريح لنائب الناطق الرسمي للأمم المتحدة، فرحان حق، يوم أمس الأربعاء، 18 مارس، رداً على سؤال لمراسل جريدة القدس العربي، “حول تحركات محدودة داخل الكونغرس الأمريكي لأعضاء معروفون بصلاتهم الوثيقة مع اللوبي المغربي، تهدف إلى محاولة وصم الجبهة بـ “الإرهاب” عبر ادعاءات تفتقر للأدلة”.

ورد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن الأمم المتحدة تعتبر جبهة البوليساريو أحد الأطراف الرئيسية المعنية بالنزاع في الصحراء الغربية، وتتعامل معها كما تتعامل مع غيرها من الأطراف الأخرى.

وكتبت الوكالة في برقيتها: “بذلك أثبت الموقف الأممي أن مكانة البوليساريو كممثل للشعب الصحراوي هي حقيقة قانونية دولية ثابتة، لا تتأثر بمشاريع قوانين “مؤدلجة” تهدف لخدمة أجندات توسعية في المنطقة.”

مقالات ذات صلة
تصاعد مؤشرات الأزمة داخل المغرب على أكثر من صعيد

تصاعد مؤشرات الأزمة داخل المغرب على أكثر من صعيد

مخاوف جديّة بشأن “تطهير عرقي” في الضفة الغربية

مخاوف جديّة بشأن “تطهير عرقي” في الضفة الغربية

تراجع دخول المساعدات إلى غزة بنسبة 80 بالمئة منذ بدء الحرب على إيران

تراجع دخول المساعدات إلى غزة بنسبة 80 بالمئة منذ بدء الحرب على إيران

هل شكّلت إيران “تهديدًا وشيكًا”؟ جابارد تلتزم الصمت.. ونائبها المستقيل قيد التحقيق

هل شكّلت إيران “تهديدًا وشيكًا”؟ جابارد تلتزم الصمت.. ونائبها المستقيل قيد التحقيق

باحث فلسطيني يحذّر من تحضير الاحتلال لفرض “تغييرات مصيرية” في المسجد الأقصى

باحث فلسطيني يحذّر من تحضير الاحتلال لفرض “تغييرات مصيرية” في المسجد الأقصى

لجنة الأهلة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر 1447ه في الجزائر

لجنة الأهلة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر 1447ه في الجزائر

