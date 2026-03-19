الأمم المتحدة تجدد التأكيد على مكانة “البوليساريو” كطرف رئيسي في قضية الصحراء الغربية 

جددت الأمم المتحدة التأكيد على المكانة القانونية والسياسية لجبهة البوليساريو ك”طرف رئيسي” لا غنى عنه في مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية.

ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية، جاء هذا الموقف في تصريح لنائب الناطق الرسمي للأمم المتحدة، فرحان حق، يوم أمس الأربعاء، 18 مارس، رداً على سؤال لمراسل جريدة القدس العربي، “حول تحركات محدودة داخل الكونغرس الأمريكي لأعضاء معروفون بصلاتهم الوثيقة مع اللوبي المغربي، تهدف إلى محاولة وصم الجبهة بـ “الإرهاب” عبر ادعاءات تفتقر للأدلة”.

ورد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن الأمم المتحدة تعتبر جبهة البوليساريو أحد الأطراف الرئيسية المعنية بالنزاع في الصحراء الغربية، وتتعامل معها كما تتعامل مع غيرها من الأطراف الأخرى.

وكتبت الوكالة في برقيتها: “بذلك أثبت الموقف الأممي أن مكانة البوليساريو كممثل للشعب الصحراوي هي حقيقة قانونية دولية ثابتة، لا تتأثر بمشاريع قوانين “مؤدلجة” تهدف لخدمة أجندات توسعية في المنطقة.”