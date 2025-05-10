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قالت إن "القنابل" فقط تدخل إلى غزة  

 الأمم المتحدة تحذر من “طُعم” الغذاء مقابل النزوح

الشروق أونلاين
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 الأمم المتحدة تحذر من “طُعم” الغذاء مقابل النزوح

حذرت الأمم المتحدة من استخدام الكين الصهيوني للمساعدات في غزة كـ”طعم” من أجل إجبار الفلسطينيين على النزوح من مناطقهم.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، الذي أكد للصحفيين في جنيف أمس الجمعة أن الشيء الوحيد الذي يدخل غزة الآن “هو القنابل”، فيما تم حظر “كل ما يلزم لبقاء الطفل على قيد الحياة، وبطرق عديدة، تم حظره بفخر”. وقال إن هذا الوضع يمثل “انهيارا أخلاقيا عميقا، ولن ينجو أحد من ثمن هذه اللامبالاة”.

وقال المتحدث باسم اليونيسف إن الخطة التي عرضها الكيان الصهيوني على مجتمع العمل الإنساني تحرم الفئات الأضعف التي لا تستطيع الوصول إلى المناطق العسكرية المقترحة من المساعدات، وتُعرّض أفراد عائلاتهم لخطر الاستهداف أو الوقوع في مرمى النيران المتبادلة أثناء تنقلهم من وإلى هذه المناطق.

وأضاف: “استخدام المساعدات الإنسانية كطُعم لإجبار السكان على النزوح، وخاصة من الشمال إلى الجنوب، سيخلق خيارا مستحيلا بين النزوح والموت”.

كما أشار إلى أنه وفقا للخطة المُقدمة، لن يتم توصيل سوى 60 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة يوميا، وهو ما يمثل عُشر ما كان يسلم خلال وقف إطلاق النار، وهي غير كافية “لتلبية احتياجات 2.1 مليون شخص منهم 1.1 مليون طفل”.

وقال إن هناك بديلا بسيطا لذلك، وهو “رفع الإغلاق، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وإنقاذ الأرواح”.

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