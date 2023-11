الأمم المتحدة تدعو الإحتلال إلى وقف استهداف الأطفال والمدارس والملاجئ

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خُض، أن مشاهد القتل والدمار التي خلفتها هجمات الإحتلال على مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في غزة- والتي خلفت استشهاد العديد من الأطفال والنساء”مروعة ومفجعة”.

المسؤولة الأممية شددت على ضرورة وقف هذه الهجمات الفظيعة على الفور. وقالت أن “الأطفال والمدارس والملاجئ ليسوا هدفا”.

أما المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، وفي تعليق له على المجزرة التي ارتكبها الإحتلال اليوم، قال أنه تلقى “صورا ومقاطع فيديو مروعة لعشرات القتلى والمصابين في مدرسة أخرى تابعة للأونروا يحتمي بها آلاف المُهجرين شمال قطاع غزة”.

كما أكد لازاريني ضرورة ألا تصبح تلك الهجمات أمرا اعتياديا، داعيا إلى وقفها. وقال إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك.

Receiving horrifying images & footage of scores of people killed and injured in another @UNRWA school sheltering thousands of displaced in the north of the Gaza Strip.

These attacks cannot become commonplace, they must stop. A humanitarian ceasefire cannot wait any longer.

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 18, 2023