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الأمم المتحدة تدعو الإحتلال إلى وقف استهداف الأطفال والمدارس والملاجئ

الشروق أونلاين
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الأمم المتحدة تدعو الإحتلال إلى وقف استهداف الأطفال والمدارس والملاجئ
وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية
قالت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونسيف أن مشاهد القتل والدمار التي خلفتها هجمات الإحتلال على مدرستي الفاخورة وتل الزعتر "مروعة ومفجعة". 

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خُض، أن مشاهد القتل والدمار التي خلفتها هجمات الإحتلال على مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في غزة- والتي خلفت استشهاد العديد من الأطفال والنساء”مروعة ومفجعة”. 

المسؤولة الأممية شددت على ضرورة وقف هذه الهجمات الفظيعة على الفور. وقالت أن “الأطفال والمدارس والملاجئ ليسوا هدفا”.

أما المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، وفي تعليق له على المجزرة التي ارتكبها الإحتلال اليوم، قال أنه تلقى “صورا ومقاطع فيديو مروعة لعشرات القتلى والمصابين في مدرسة أخرى تابعة للأونروا يحتمي بها آلاف المُهجرين شمال قطاع غزة”.

كما أكد لازاريني ضرورة ألا تصبح تلك الهجمات أمرا اعتياديا، داعيا إلى وقفها. وقال إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك.

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