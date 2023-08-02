الأمم المتحدة تدعو لاستعادة النظام الدستوري في النيجر “بشكل عاجل”

دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات الحاكمة في النيجر، إلى التقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، واستعادة النظام الدستوري بشكل عاجل.

ونقل مركز الإعلام التابع للأمم المتحدة عن نائب المتحدث باسم غوتيريش فرحان حق قوله إن “الهيئة الأممية تؤكد التزامها الثابت بالاستمرار في تقديم المساعدات الحيوية للفئات الأكثر ضعفا من السكان”.

كما شدّد المتحدث على “ضرورة أن تعمل جميع الأطراف على تعزيز بيئة عمل مواتية، لاستمرار هذه المساعدات”. مؤكدا “الأهمية القصوى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في النيجر”.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن “قلقه العميق” إزاء التقارير التي تفيد باعتقال العديد من أعضاء الحكومة عقب الانقلاب العسكري في النيجر، يضيف المتحدث.