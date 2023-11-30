الأمم المتحدة تشيد بجهود الجزائر في حماية حقوق الإنسان

جانب من الاستقبال

أشادت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنيّة بالمُدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولور، يوم الخميس، بجهود الجزائر في حماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال استقبالها من طرف وزير العدل عبد الرشيد طبي، حيث أشادت بجهود الجزائر “لموائمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية وتفتحها على آليّات حماية حقوق الإنسان وبالتسهيلات التي لاقتها لأداء مهمتها”.

وذكر بيان وزارة العدل أن هذا اللقاء شكل فرصة “لاستعراض الإصلاحات الدستوريّة والقانونيّة الرامية لحماية وترقيّة حقوق الإنسان والحريات في الجزائر”.

“والتطرّق لأوجه التعاون مع المنظّمات والآليّات الدوليّة والإقليميّة ذات الصلة بحقوق الإنسان”، كما تطرقت لاولور لبعض الـمسائل ذات الصلة بنطاق ولايتها. يضيف البيان.