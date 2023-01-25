الأمم المتحدة تشيد بجهود الرئيس تبون لحل الأزمة الليبية

أثنى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، عبد الله باتيلي، الأربعاء بالجزائر العاصمة، على مساعي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لحل الأزمة الليبية، معربا عن يقينه بأن الليبيين سينصتون لاقتراحاته بشأن استتباب الأمن في بلدهم.

وفي تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، قال باتيلي: “جئت اليوم إلى الجزائر، لأخذ آراء واقتراحات السيد رئيس الجمهورية” بشأن سبل حلحلة الأوضاع في ليبيا، معربا عن يقينه “أن الليبيين سيستمعون وينصتون للجارة الجزائر، التي تعد بلدا متأثرا بتداعيات الأزمة الليبية”.

كما شكر ذات المسؤول الأممي، الرئيس تبون على “كل المساعي التي تم اتخاذها والمساعي التي سيتم اتخاذها، للسماح لكل الأطراف الدولية بالتكلم بلسان واحد، من أجل تمكين الشعب الليبي والدولة الليبية من الخروج من الأزمة وكذا لتمكين هذه الدولة من الرقي والازدهار من أجل الليبيين والمنطقة ككل”.

وفيما شدد على أن مساندة الجزائر للمهمة التي كلفه بها الأمين العام للأمم المتحدة كانت “منذ البداية”، أعرب باتيلي عن سعادته بـ”مواصلة الدعم الجزائري”، وتابع أن هذا الدعم هو نفسه الذي “رافق مساعي الأمم المتحدة لدولة ليبيا”.

وأشار إلى أن زيارته إلى الجزائر تندرج في إطار زيارة دول جوار ليبيا لطلب مساعدتها من أجل استتباب الأمن في هذا البلد، وذلك من خلال “مساعدة الأطراف الليبية وتمكينها من إيجاد سبل الحوار لتجاوز الأزمة التي طال أمدها أكثر من 10 سنوات” .

المبعوث الأممي إلي ليبيا يشيد بدعم الجزائر للحل السياسي للأزمة

ويوم الثلاثاء 24 جانفي 2023، نوه رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي بدور الجزائر في دعم مسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا وتضامنها الدائم معها.

وأكد باتيلي، الثلاثاء، خلال لقائه بوزير الخارجية رمطان لعمامرة على الاهتمام الخاص الذي يوليه للتنسيق مع الجزائر ودول الجوار بغية تسريع مسار التسوية السلمية للأزمة.

وأفاد بيان لوزراة الخارجية أن الوزير لعمامرة جدد من جهته دعم الجزائر لمساعي الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، مؤكدا استعدادها لوضع خبرتها تحت تصرف الأشقاء الليبيين خاصة فيما يتعلق بتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات”.

وأوضح البيان أن المباحثات بين الطرفين، “تركزت حول مستجدات الأوضاع في دولة ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة باعتبارها السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية”.

وللإشارة يقوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.