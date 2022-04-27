الأمم المتحدة تصفع نظام المخزن مجدّدا وتفضح أكاذيبه

سفير الصحراء الغربية بالجزائر

اعتبر سفير الصحراء الغربية بالجزائر عبد القادر طالب عمر تصريحات الأمم المتحدة بمثابة صفعة في وجه ادعاءات نظام المخزن لفضح دعايته الكاذبة أمام العالم.

وشدد عبد القادر طالب عمر في تصريح للإذاعة أن التصريحات التي تقدمت بها الأمم المتحدة ردا على تزييف الحقائق والدعاية المغرضة للنظام المغربي من خلال نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة تنفي تماما الأكاذيب المغربية ومحاولته تبرير جرائمه واستهدافه للمدنيين العزل بادعاء انهم كانوا ينقلون السلاح، معتبرا في السياق ذاته رد البعثة الأممية صفعة جديدة يتلقاها النظام المغربي وفضحا لادعاءاته الكاذبة وتزويره للحقائق امام العالم.

هذا وأصدر نائب المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بياناً تلاه في المؤتمر الصحافي اليومي، نفى فيه ما نسب من تصريحات غير دقيقة، نقلاً عن رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء الغربية المعروفة باسم “مينورسو”، ألكسندر إيفانكو.

وجاء في البيان: “لقد تلقينا توضيحا من بعثة حفظ السلام التابعة لنا في الصحراء الغربية، المينورسو، بشأن عدد من التقارير في وسائل الإعلام المغربية التي تشير إلى أن الممثل الخاص ورئيس البعثة، ألكسندر إيفانكو، ذكر أن غارة جوية أصابت قافلة مركبات تابعة لجبهة البوليساريو كانت تنقل الأسلحة، والممثل الخاص لم يقل ذلك”.

وتابع البيان: “تمكنت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من زيارة موقع الهجوم في 13 أفريل ووجدت ثلاث مركبات – شاحنتين ومركبة خفيفة – يبدو أنها أصيبت بذخائر ملقاة من الجو. ولم تستطع بعثة الأمم المتحدة للتفتيش فى الصحراء الغربية تأكيد ما إذا كانت هناك إصابات فى الحادث. وقد أُبلغ مجلس الأمن بهذه المعلومات على النحو الواجب في 20 أفريل”.

وكان المتحدث الرسمي ستيفان دوجريك قد نفى يوم 21 أفريل من الأسبوع الماضي ما نسب إلى الممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية، ستيفان دي مستورا، من إشادته بالموقف الإسباني الذي أيد مؤخراً مبادرة المغرب بمنح الحكم الذاتي للشعب الصحراوي. وجاء في البيان الذي تلاه السيد دوجريك أن لديه توضيحاً يضيفه مرة أخرى على ما تم الإبلاغ عنه بشأن مقال زعم أن دي مستورا أشاد فيه بالموقف الإسباني الأخير من النزاع في الصحراء الغربية.

وقال دوجريك: “سأكرر مرة أخرى ما قلته من قبل، بأن أي بيان حول موقف السيد دي ميستورا أو أنشطته التي لم تصدر عنه أو عن مكتبي هي في كثير من الأحيان تشويه للحقائق”.

وأضاف: “فيما يتعلق بمضمون الإعلان الإسباني، في الشهر الماضي، كما أشرنا في ذلك الوقت، فقد أحيط المبعوث الشخصي للأمين العام علما بدعم إسبانيا، والذي تم تأكيده مراراً، لعملية تسيرها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية بهدف التوصل إلى حل مقبول للطرفين، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2602 (2021) أحدث تلك القرارات”.