الأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا عاجلا لإغاثة سكان غزة

أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلا لحشد نحو 294 مليون دولار لدعم 77 شريكا في مجال الإغاثة، للاستجابة للاحتياجات الطارئة لمليون ومئتين وستين ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلا لحشد نحو 294 مليون دولار لدعم 77 شريكا في مجال الإغاثة، للاستجابة للاحتياجات الطارئة لمليون ومئتين وستين ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وحسب البيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فالنداء “يشمل عمل ومتطلبات التمويل لمجتمع العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة أممية و29 منظمة غير حكومية دولية و35 منظمة غير حكومية محلية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.”

وأضاف الكتب الأممي في بيانه الذي أصدره الأمس، الخميس 12 أكتوبر في وقت متأخر “أن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) – التي يشملها النداء- تقوم بدور فريد في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ إنها الجهة الرئيسية التي توفر الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية والبنية التحتية للمخيمات، لمليون وخمسمئة ألف لاجئ فلسطيني مسجل في غزة.”

وتخدم الأونروا في الضفة الغربية، 1.1 مليون لاجئ فلسطيني وغيرهم من الأشخاص المسجلين لديها.

المكتب الأمم شدد في بيانه على ضرورة توفير التمويل المطلوب في النداء في الوقت الملائم، لضمان قدرة شركاء الإغاثة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

كما أشار إلى أن “الوضع يتطور بسرعة وإن عمال الإغاثة يواجهون قيودا على الحركة بسبب استمرار الأعمال العدائية وانعدام الأمن.”